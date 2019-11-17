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Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласит свои предварительные результаты наблюдения за выборами 18 ноября

Окончательные будут опубликованы в течение 8 недель после дня голосования в итоговом отчете. Об этом рассказала глава миссии Корнелия Йонкер во время посещения избирательного участка № 699 в Минске.

Напомним, миссия БДИПЧ ОБСЕ долгосрочная. Ее члены приехали в Беларусь 15 октября и пробудут здесь до конца ноября.

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