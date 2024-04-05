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Миссия Марины Василевской на Международной космической станции завершается
Беларусь в ожидании возвращения экипажа "Союза МС-24". Миссия Марины Василевской на Международной космической станции завершается. 12 суток и 7 научных и образовательных программ позади.
В субботу, 6 апреля, в 6:52 корабль отстыкуется от МКС и направится на Землю. Для поисково-спасательного обеспечения встречи экипажа все готово. Встречать Марину Василевскую будет и съемочная группа АТН.
Из казахстанской степи с подробностями корреспондент Анастасия Бенедисюк. Подробности в видео.
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