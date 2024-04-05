ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Миссия Марины Василевской на Международной космической станции завершается

Беларусь в ожидании возвращения экипажа "Союза МС-24". Миссия Марины Василевской на Международной космической станции завершается. 12 суток и 7 научных и образовательных программ позади.

В субботу, 6 апреля, в 6:52 корабль отстыкуется от МКС и направится на Землю. Для поисково-спасательного обеспечения встречи экипажа все готово. Встречать Марину Василевскую будет и съемочная группа АТН.

Из казахстанской степи с подробностями корреспондент Анастасия Бенедисюк. Подробности в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все