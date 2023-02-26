Миссия миротворцев и чем живет одно из лучших подразделений Вооруженных Сил Беларуси

Вооруженные Силы Беларуси - это настоящая стена на пути внешних угроз. Одно из лучших подразделений - это миротворческая рота.Миротворцы способны выполнить самые разные боевые задачи - от службы на пропускных пунктах и пешего патрулирования - до содействия гуманитарной деятельности, ведения разведки и контрдиверсионных действий.

Свой профессионализм белорусы в очередной раз показали всему миру в начале прошлого года - во время миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Чем живут миротворцы - большой репортаж Виктории Радевич.

На территорию воинской части пробрались экстремистские бандформирования - такую легенду сегодня отрабатывают миротворцы. Преступники взяли под контроль расположение воинского подразделения с оружием и боеприпасами. Ближе всех к месту миротворческая рота из состава сил специальных операций. Они первыми могут добраться до точки, чтобы освободить захваченное здание.

Пока одна группа обеспечивает прикрытие личного состава и техники, другой группе предстоит проникнуть в расположение . Их цель - задержать участников вооруженной банды, обезоружить их и освободить захваченных военнослужащих.

В нашем случае все это только постановочный сценарий. Но легенда вполне может быть реальной. Поэтому каждое действие здесь отточено до автоматизма. Тактическая подготовка - основа тренировок миротворцев.

Что интересно. Чтобы знать, как вести себя в подобных боевых условиях, два года назад военнослужащие миротворческой роты провели специальное учения для представителей прессы. Работники СМИ прошли различные испытания с упором на психологическую подготовку. И нужно отметить, почти все участники показали хорошие результаты.

Прежде чем попасть на службу в миротворческую роту, а здесь исключительно контрактники, даже самые подготовленные бойцы проходят серьезный отбор. Для начала военнослужащий должен обладать высокими морально-волевыми качествами и хорошей физподготовкой, а еще владеть английским языком.

Каждая командировка не проходит без результата. Все начинается с внешнего вида, когда войска собираются, мы начинаем смотреть на экипировку друг друга. Мы начинаем даже сравнивать вплоть до медицинских аптечек, у кого удобнее, разгрузки, рюкзаки и ботинки - все это рабочий момент для военного. За это время, которое здесь прохожу службу, я побывал во многих регионах России, Германии, Англии, Сербии. Углубленное изучение международного гуманитарного права, основ миротворческой деятельности, а также законов, культуры и традиций разных стран. Бойцы успешно осваивают новейшую технику и вооружение. Боевые действия становятся все более мобильными и маневренными - это мировая практика последних лет. Ведение вооруженных конфликтов. Наши специалисты проанализировали и пришли к выводу, что, к примеру, штатный бронежилет требует доработки. И уже с прошлого года перешли на новый - собственной разработки. Сергей Егоров, командир миротворческой роты ВС Беларуси

Система Platecarrier представляет собой, как вы видите, сам разгрузочный жилет, внутри вставлены пластины - гранит 5 степени защиты. Что обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательный пули калибра 7,62 с дистанции 70 м, также вставлены боковые защиты, защитные подушки, которые обеспечивают противоосколочный эффект. Не стесняет мобильности и подвижности самого военнослужащего, в отличие от штатных бронежилетов, которые имеют большие габариты и большие объемы, за счет чего военнослужащему удобнее залазить в технику и выходить из нее. Дмитрий Семериков, замкомандира миротворческой роты ВС Беларуси

К слову, техника должна обслуживаться всегда своевременно. Это аксиома, которой придерживается в своей работе замкомандира роты по вооружению. Свое дело Владимир точно знает, потому как с военными тяжеловесами имеет дело больше 20 лет.

Спектр задач миротворцев очень широк: патрулирование населенных пунктов, контроль за соблюдением и прекращением огня, сопровождение колонн и грузов, охрана важных объектов, контрольно-пропускных пунктов, наблюдательных постов. Везде свои тонкости и специфика, отличные от общевойсковой подготовки.

Любое расположение миротворческой миссии, либо какие-то учения, при любом выезде и въезде устанавливается контрольно-пропускной пункт либо стационарный, либо, которые могут на месте установить, и там уже ведется служба. На контрольно-пропускных пунктах дежурной смены есть определенные места для углубленного досмотра машин, транспортных средств. Александр Леонов, командир отделения миротворческой роты ВС Беларуси

Но самые важные обязанности миротворцев - разделение воюющих сторон, организация буферных зон, а еще проведение контрдиверсионных и разведывательно-боевых действий.

Умение работать грамотно в любой ситуации белорусский миротворческий контингент в очередной раз продемонстрировал год назад во время миссии в Казахстане. Страну охватили беспорядки и погромы. Белорусам доверили охрану стратегически важных объектов: склад боеприпасов и военный аэродром Жетыген.

Мы собрались меньше чем за сутки. Нам поступил сигнал, и уже меньше чем через сутки мы были в Казахстане. Последние новости по интернету, что люди митингуют, здания горят, машины рушатся, некоторые жертвы были. Была чуть-чуть опаска, но с нашим подразделением плечом к плечу с товарищем можно выполнять любые задачи, поэтому мы здесь служим. Александр Леонов, командир отделения миротворческой роты ВС Беларуси

Мы охраняли военный аэродром, мой БТР вместе с моим отделением находились на блокпосте, на дороге осуществляли пропускной режим. Бывало такое, что приезжали машины, ты просто не понимаешь, что происходит. Роман Евсеенко, командир отделения миротворческой роты ВС Беларуси