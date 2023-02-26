ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Миссия миротворцев и чем живет одно из лучших подразделений Вооруженных Сил Беларуси

Вооруженные Силы Беларуси - это настоящая стена на пути внешних угроз. Одно из лучших подразделений - это миротворческая рота.Миротворцы способны выполнить самые разные боевые задачи - от службы на пропускных пунктах и пешего патрулирования - до содействия гуманитарной деятельности, ведения разведки и контрдиверсионных действий.

Свой профессионализм белорусы в очередной раз показали всему миру в начале прошлого года - во время миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Чем живут миротворцы - большой репортаж Виктории Радевич.

На территорию воинской части пробрались экстремистские бандформирования - такую легенду сегодня отрабатывают миротворцы. Преступники взяли под контроль расположение воинского подразделения с оружием и боеприпасами. Ближе всех к месту миротворческая рота из состава сил специальных операций. Они первыми могут добраться до точки, чтобы освободить захваченное здание.

Пока одна группа обеспечивает прикрытие личного состава и техники, другой группе предстоит проникнуть в расположение . Их цель - задержать участников вооруженной банды, обезоружить их и освободить захваченных военнослужащих.

В нашем случае все это только постановочный сценарий. Но легенда вполне может быть реальной. Поэтому каждое действие здесь отточено до автоматизма. Тактическая подготовка - основа тренировок миротворцев.

Что интересно. Чтобы знать, как вести себя в подобных боевых условиях, два года назад военнослужащие миротворческой роты провели специальное учения для представителей прессы. Работники СМИ прошли различные испытания с упором на психологическую подготовку. И нужно отметить, почти все участники показали хорошие результаты.

Прежде чем попасть на службу в миротворческую роту, а здесь исключительно контрактники, даже самые подготовленные бойцы проходят серьезный отбор. Для начала военнослужащий должен обладать высокими морально-волевыми качествами и хорошей физподготовкой, а еще владеть английским языком.

Каждая командировка не проходит без результата. Все начинается с внешнего вида, когда войска собираются, мы начинаем смотреть на экипировку друг друга. Мы начинаем даже сравнивать вплоть до медицинских аптечек, у кого удобнее, разгрузки, рюкзаки и ботинки - все это рабочий момент для военного. За это время, которое здесь прохожу службу, я побывал во многих регионах России, Германии, Англии, Сербии. Углубленное изучение международного гуманитарного права, основ миротворческой деятельности, а также законов, культуры и традиций разных стран. Бойцы успешно осваивают новейшую технику и вооружение. Боевые действия становятся все более мобильными и маневренными - это мировая практика последних лет. Ведение вооруженных конфликтов. Наши специалисты проанализировали и пришли к выводу, что, к примеру, штатный бронежилет требует доработки. И уже с прошлого года перешли на новый - собственной разработки.
Сергей Егоров, командир миротворческой роты ВС Беларуси
Система Platecarrier представляет собой, как вы видите, сам разгрузочный жилет, внутри вставлены пластины - гранит 5 степени защиты. Что обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательный пули калибра 7,62 с дистанции 70 м, также вставлены боковые защиты, защитные подушки, которые обеспечивают противоосколочный эффект. Не стесняет мобильности и подвижности самого военнослужащего, в отличие от штатных бронежилетов, которые имеют большие габариты и большие объемы, за счет чего военнослужащему удобнее залазить в технику и выходить из нее.
Дмитрий Семериков, замкомандира миротворческой роты ВС Беларуси

К слову, техника должна обслуживаться всегда своевременно. Это аксиома, которой придерживается в своей работе замкомандира роты по вооружению. Свое дело Владимир точно знает, потому как с военными тяжеловесами имеет дело больше 20 лет.

Спектр задач миротворцев очень широк: патрулирование населенных пунктов, контроль за соблюдением и прекращением огня, сопровождение колонн и грузов, охрана важных объектов, контрольно-пропускных пунктов, наблюдательных постов. Везде свои тонкости и специфика, отличные от общевойсковой подготовки.

Любое расположение миротворческой миссии, либо какие-то учения, при любом выезде и въезде устанавливается контрольно-пропускной пункт либо стационарный, либо, которые могут на месте установить, и там уже ведется служба. На контрольно-пропускных пунктах дежурной смены есть определенные места для углубленного досмотра машин, транспортных средств.
Александр Леонов, командир отделения миротворческой роты ВС Беларуси

Но самые важные обязанности миротворцев - разделение воюющих сторон, организация буферных зон, а еще проведение контрдиверсионных и разведывательно-боевых действий.

Умение работать грамотно в любой ситуации белорусский миротворческий контингент в очередной раз продемонстрировал год назад во время миссии в Казахстане. Страну охватили беспорядки и погромы. Белорусам доверили охрану стратегически важных объектов: склад боеприпасов и военный аэродром Жетыген.

Мы собрались меньше чем за сутки. Нам поступил сигнал, и уже меньше чем через сутки мы были в Казахстане. Последние новости по интернету, что люди митингуют, здания горят, машины рушатся, некоторые жертвы были. Была чуть-чуть опаска, но с нашим подразделением плечом к плечу с товарищем можно выполнять любые задачи, поэтому мы здесь служим.
Александр Леонов, командир отделения миротворческой роты ВС Беларуси
Мы охраняли военный аэродром, мой БТР вместе с моим отделением находились на блокпосте, на дороге осуществляли пропускной режим. Бывало такое, что приезжали машины, ты просто не понимаешь, что происходит.
Роман Евсеенко, командир отделения миротворческой роты ВС Беларуси

Что касается белорусской миротворческой роты - несмотря на ее немногочисленность, всего 100 человек - здесь впору говорить об их запредельном профессионализме. В том числе на фоне подразделений НАТО. Индикатор степени компетенций - призовые места на международном состязании CambrianPatrol в Великобритании. Витебские голубые каски оставляли позади десятки команд, в составе которых парни с боевым опытом. Говоря о странах ОДКБ, каждый год - совместные учения - в степях, горах и пустыне. И с чем невозможно поспорить - мир требует защиты, даже с риском для жизни. Таков удел миротворцев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все