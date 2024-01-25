Миссия наблюдателей от СНГ работала в Осиповичах: замечаний нет, все идет спокойно

Миссия наблюдателей от СНГ ставит основную задачу - это, во-первых, совершенствовать избирательный электоральный процесс, и, само собой разумеется, продвигать и улучшать демократические процессы. Мы сегодняшнюю свою работу оцениваем положительно. Те, требования, которые выдвигает избирательное законодательство Республики Беларусь, мы сегодня наблюдали, что в целом выполнено, исполнены, соблюдены, никаких нарушений, отклонений мы сегодня не заметили.

Октосун Сабыров, долгосрочный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ (Кыргызстан)