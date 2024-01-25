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Миссия наблюдателей от СНГ работала в Осиповичах: замечаний нет, все идет спокойно
Сегодня заключительный день формирования участковых избирательных комиссий. Далее для них проведут тренинг-обучение (подготовлено 160 специалистов).
Параллельно с созданием участковых избирательных комиссий идет регистрация кандидатов в депутаты. Уже работают и международные наблюдатели. В Осиповичах сегодня за заседанием окружной комиссии следили представители миссии от СНГ. Для них в Беларуси это уже 12-я мониторинговая кампания. Единый день голосования - прекрасная электоральная форма на пространстве Содружества, отметили сегодня наблюдатели. И добавили: замечаний нет, все идет спокойно.
Миссия наблюдателей от СНГ ставит основную задачу - это, во-первых, совершенствовать избирательный электоральный процесс, и, само собой разумеется, продвигать и улучшать демократические процессы. Мы сегодняшнюю свою работу оцениваем положительно. Те, требования, которые выдвигает избирательное законодательство Республики Беларусь, мы сегодня наблюдали, что в целом выполнено, исполнены, соблюдены, никаких нарушений, отклонений мы сегодня не заметили.
В рамках работы миссии международные наблюдатели посетят и другие избирательные участки, штабы. Также они будут работать на избирательных участках в основной день голосования. С 31 января в Беларуси начнется агитационная кампания. В Осиповичах сегодня прошла жеребьевка выступлений на радио и телевидении для зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей.
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