Миссия - спасти Павлика. Власти Испании отняли у белоруски сына и кормят таблетками для шизофреников

Украина не раз в различных международных организациях поднимала вопрос о том, что мы якобы украли детей и привезли в мир к нам на оздоровление. Однако Зеленский молчит о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе.

Ювенальная инквизиция - это вопрос не сегодняшний и не чисто украинский. В редакцию АТН обратилась белоруска Руслана Моисеенко. Пять лет назад соцслужбы Испании отняли у нее 9-летнего сына Павла (у мальчика и белорусское, и испанское гражданство). Матери разрешали видеть сына только по 9 часов в месяц. В интернате посадили на сильные препараты - психотропы. Спустя 5 лет борьбы за сына и выполнения всех условий соцслужбы Испании не возвращают ребенка матери. История борьбы и как ювенальщики Европы строят бизнес на украденных детях - смотрите в рубрике "Катюшин расчет".

Ювенальная инквизиция Европы. В любую семью, в том числе благополучную в любой момент могут прийти и изъять ребенка. Его не передадут родственникам, не будут искать пути решения проблем, если они есть, а отправят в частный интернат, где бизнесу крайне выгодно как можно дольше держать ребенка. В редакцию АТН обратилась белоруска Руслана Моисеенко. Она борется за своего сына Павла. Обивает пороги высоких инстанций, выходит на пикеты. 5 лет назад соцслужбы Испании по доносу отняли 9-летнего мальчика у матери. Запрещали говорить на русском, хотели поменять имя, кормили таблетками для шизофреников.

Они нам совершенно запрещали разговаривать на русском и сразу перевели его имя на каталанское. Ему стали давать таблетки, которые дают людям, страдающим биполярным расстройством личности и шизофренией. Но у него нет таких диагнозов. Ему давали очень большую дозу, он спал в школе на уроках, он ходить не мог. Руслана Моисеенко (Испания)

"Я и работаю, и квартира есть, и проблем никаких нет. У меня даже есть бумаги от защитника народа. Я ходила в парламент. Никто не понимает, почему мне не отдают ребенка. То есть это такая мафия здесь", - рассказала Руслана Моисеенко.

История, каких много. В 2001 году Руслана Моисеенко влюбилась, вышла замуж и переехала в Испанию, родила сына Павлика. У мальчика есть и белорусское гражданство. Два раза в год Руслана с сыном приезжали в Минск на родину. Так бывает, бытовые вопросы развели семью. Разошлись мирно, мстить решила семья мужа. Писали постоянные доносы в службу соцопеки. Опека до поры до времени не реагировала. Пока Руслана не купила в испанском Сабаделе собственную квартиру, чтобы уехать от мужа. Тихое местечко, хороший квартал. Рядом и школа, и бассейн, и консерватория - мальчик любил музыку. Но у квартиры была одна проблема.

Я взяла квартиру у банка, а в ней были нелегальные жильцы. Здесь в Испании очень модно оккупировать жилье. То есть здесь есть еще другая проблема - это "окупасы", они просто взламывают замки, заходят в жилье и живут. Руслана Моисеенко (Испания)

Женщина уведомила соцопеку, что купила жилье и решает проблемы с "окупасами". Это и стало роковой ошибкой. Вместо того чтобы помочь, соцорганы забрали сына. Аргументация - квартира требует ремонта, а мальчика якобы заставляют заниматься музыкой. Будто у него проблемы с гигиеной, правда тут же в документах соцорганы констатируют, что Павлик регулярно занимается плаванием.

"Через полгода после того, как у меня забрали ребенка, я переехала в другую квартиру. Они пришли, посмотрели, сказали, шторы не те, кровать старая. Когда они увидели, что все-таки я не сижу на месте, я двигаюсь, и квартирный вопрос не является проблемой, они увезли ребенка за 60 км в другой город", - объяснила Руслана Моисеенко.

У ребенка начались проблемы с кожей, дезориентация. Отменили уроки музыкой, отменили занятия в бассейне. Вместо них начали давать успокоительные таблетки, сначала от гиперактивности. Препарат дал побочный эффект, за 2 месяца Павел потерял 12 кг. Мальчика стали пичкать сильнодействующими препаратами, равносильными наркотикам.

Это делали для того, чтобы он не мешал и не просился домой. Они за это еще и больше денег получают. В моем конкретном случае центр получает 123 евро в день за то, что у них находится ребенок. Плюс ему оплачивает государство психологическую терапию около 1500 евро в год. За то, что его кормят таблетками, они получают около 600 евро в месяц. Руслана Моисеенко (Испания)

Здесь требуется пояснить. Чем более нездоровыми по документам будут воспитанники в центре, тем больше денег на их содержание получит интернат. А интернаты в Испании частные в 80 %.

"Они забирают детей и наживаются на этом. Этот центр как минимум за 26 детей получает 100 тыс. евро в месяц. Это огромнейшие деньги. Мы не знаем, что там еще происходит, потому что в Испании была и детская проституция, и продажа органов", - сказала Руслана Моисеенко.

"То, что произошло в семье Русланы Моисеенко - это, конечно, трагедия. И она не единственная пострадавшая от социальной службы Испании. Многие семьи в этой стране стараются бороться с системой, но силы, средства, здоровье, страх перед возмездием останавливают людей. Ни о какой правовой системе говорить не приходится. В Германии система еще хуже. Это просто откровенный терроризм", - резюмировал правозащитник Гарри Мурей (Австрия).