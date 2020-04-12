Миссия ВОЗ встретилась с Натальей Кочановой. Полная версия интервью в "Главном эфире"

ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом. Об этом накануне заявил глава миссии в нашей стране Патрик О'Коннор.

Также незадолго до общения Всемирной организации здравоохранения с журналистами зарубежные специалисты в Совете Республики встретились с Натальей Кочановой. Миссия ВОЗ в беседе с главой верхней палаты парламента рассказала о своих впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвела итоги поездки и дала рекомендации.