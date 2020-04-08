Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь накануне вечером. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа начнется сегодня и продолжится до субботы 11 апреля. Напомним, делегация прибыла в Беларусь по приглашению Главы государства. Эксперты смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.