Миссия ЮНЕСКО подтвердила наличие проблем из-за построенного Польшей забора в Беловежской пуще

К сожалению, на протяжении этих лет польская сторона вообще перестала общаться с белорусской. Они делают вид, что проблемы нет. Эту миссию мы предлагали провести совместно. У нас на контроле 7 участков, где подтопления. Мы на связи с Академией наук, чтобы минимизировать этот процесс

Александр Корбут, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси