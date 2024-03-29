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Миссия ЮНЕСКО подтвердила наличие проблем из-за построенного Польшей забора в Беловежской пуще
Мониторинговая миссия ЮНЕСКО по итогам обследования приграничных территорий Беловежской пущи подтвердила наличие ряда экологических проблем, после возведения Польшей заграждения вдоль белорусско-польской границы. Об этом сегодня сообщил первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.
В результате строительства забора лесной комплекс был фрагментирован, нарушились трансграничные связи, гидрологический режим, а также блокированы пути миграции животных, появились вредные инвазивные виды растений, занесенные в пущу строительной техникой.
К сожалению, на протяжении этих лет польская сторона вообще перестала общаться с белорусской. Они делают вид, что проблемы нет. Эту миссию мы предлагали провести совместно. У нас на контроле 7 участков, где подтопления. Мы на связи с Академией наук, чтобы минимизировать этот процесс
Посчитали, что сумма ущерба 52 млн рублей. Это три составляющие: деградация земли, уничтожение живого напочвенного покрова и уничтожение старовозрастных лесов
Миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы работала в национальном парке с минувшей недели. Ее целью была оценка негативных последствий возведения в пуще пограничного заградительного сооружения. Ожидается, что ее отчет и рекомендации Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит в июле на 46-й сессии в Нью-Дели.
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