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Миссия ЮНЕСКО подтвердила наличие проблем из-за построенного Польшей забора в Беловежской пуще

Мониторинговая миссия ЮНЕСКО по итогам обследования приграничных территорий Беловежской пущи подтвердила наличие ряда экологических проблем, после возведения Польшей заграждения вдоль белорусско-польской границы. Об этом сегодня сообщил первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

В результате строительства забора лесной комплекс был фрагментирован, нарушились трансграничные связи, гидрологический режим, а также блокированы пути миграции животных, появились вредные инвазивные виды растений, занесенные в пущу строительной техникой.

К сожалению, на протяжении этих лет польская сторона вообще перестала общаться с белорусской. Они делают вид, что проблемы нет. Эту миссию мы предлагали провести совместно. У нас на контроле 7 участков, где подтопления. Мы на связи с Академией наук, чтобы минимизировать этот процесс
Александр Корбут, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси
Посчитали, что сумма ущерба 52 млн рублей. Это три составляющие: деградация земли, уничтожение живого напочвенного покрова и уничтожение старовозрастных лесов
Василий Руденик, начальник управления Комитета государственного контроля Беларуси

Миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы работала в национальном парке с минувшей недели. Ее целью была оценка негативных последствий возведения в пуще пограничного заградительного сооружения. Ожидается, что ее отчет и рекомендации Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит в июле на 46-й сессии в Нью-Дели.

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