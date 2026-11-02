"Мистер вето": чего ждать от выборов в Конгресс США и что это значит для Беларуси

На выборах в США республиканцы используют карту "леваков, рвущихся к власти", но появилось ощущение, что они могут и не проиграть или проиграть с небольшим отрывом. О промежуточных выборах в Конгресс США в эфире "Первого информационного" подробнее рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Вполне возможно, но сейчас все опросы, которые есть, показывают, что демократы все-таки вырываются вперед, но с незначительным перевесом, что не так сильно отразится на политике Трампа, которую он исповедует или будет продвигать в ближайшей перспективе", - сказал он.

В контексте выборов в Конгресс и Сенат важны несколько составляющих: внутриполитическая ситуация, будущее взаимоотношений президента США с Конгрессом и Сенатом, будут ли противостояния, внешняя политика Соединенных Штатов, как во взаимодействии с ключевыми игроками, так и с теми, кого они считают своими сторонниками в Европе либо Латинской Америке.

Эксперт подчеркнул, что американцы на выборах в большей степени уделяют внимание внутренней ситуации, а не внешней политике: "Здравоохранение, экономика, миграция, а на внешние контуры - Иран и другие внешние проблемы - остается приблизительно 30-40 % внимания".

Санкции с "Белавиа": что будет, если Трамп потеряет парламент

Буквально пару дней назад от постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова стало известно, что санкции окончательно сняли с "Белавиа", а Boeing Минторг США разрешил вести дела с белорусской авиакомпанией. У некоторых возникают опасения, что, если Трамп потеряет парламент, все развернут обратно.

"Если придут к власти демократы, они в большей степени будут уделять внимание правам человека, верховенству права. Соответственно, Беларусь будет относительно находиться в повестке Конгресса либо Сената, но в большей степени в связи с взаимоотношениями с Китаем либо с Россией", - сказал Никита Беленченко.

Эксперт напомнил о президентском вето: "Трамп уже озвучил, что может стать мистером "вето" после результатов выборов, если он будет с ними не согласен. Президент имеет право наложить вето на законопроекты, которые принимает Конгресс, в том числе и санкционные механизмы, а их повторное принятие требует 2/3 голосов, что практически невозможно в нынешних реалиях".

Второй момент - исполнительные указы. "Трампу ничего не мешает принять так называемые исполнительные указы, он их уже напринимался - за ним 290 указов. Это нормальная практика президентов, когда они находятся в конфликте с Конгрессом либо Сенатом", - отметил он.

"Нынешняя ситуация показывает, что санкции будет довольно сложно отменить в полном объеме на уровне Конгресса либо Сената, но временное исключение либо отход от этих санкций со стороны Соединенных Штатов возможен как на уровне решения Министерства финансов, так и на уровне решения президента", - резюмировал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

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