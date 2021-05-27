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Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел возле здания консульства Латвии в Витебске

Неравнодушные белорусы выразили так свое негодование по поводу политического демарша латвийских чиновников. Такое недопустимое отношение прибалтов к государственным символам Беларуси возмущает жителей нашей страны.

Митинг против актов государственного вандализма объединил десятки патриотов, которые возмущены действиями Запада.

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