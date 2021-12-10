Митинг-реквием по жертвам геноцида прошел на мемориале "Благовщина"

Переворачивая страницы истории и сопереживая жертвам геноцида, важно сохранить память и передать ее молодому поколению. Это отметили участники митинга-реквиема, посещая одно из знаковых для Беларуси мест - мемориал "Благовщина", где в годы немецко-фашистской оккупации были зверски замучены и убиты более 15 тысяч человек. Представители разных конфессий, молодежных организаций, депутаты прошли по территории мемориала к камню-знаку, где состоялась межконфессиональная поминальная молитва, возложили цветы и зажгли лампады.



В Беларуси разработан и уже близок к принятию законопроект о геноциде белорусского народа. На основе изученных и обобщенных исторических свидетельств и фактов этот документ дает справедливую оценку событий сороковых годов минувшего столетия, времен Великой Отечественной войны, в которой от зверств немецко-фашистских оккупантов потерпел каждый третий белорус. Текст законопроекта "О геноциде белорусского народа" опубликован на Национальном правовом интернет-портале.