Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Гродно

Через 80 лет мы видим попытки переписать историю, мы видим попытки реабилитировать фашизм, мы видим попытки диктовать свою волю. И когда международное право становится менее важно, чем чьи-то геополитические амбиции, мы должны громко сказать, что это уже было, это путь в никуда, это путь к большой крови

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

