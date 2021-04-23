Митинг-реквием прошел у мемориала захороненных деревень Славгородского района

В преддверии скорбной даты - 35-летия со дня чернобыльской аварии - у мемориала захороненных деревень Славгородского района прошел митинг-реквием.



Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители местной власти, депутаты возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни за спасение других людей и земель после трагедии. На Аллее памяти представлены названия 19 отселенных пунктов. Всего на славгородской земле от чернобыльской трагедии пострадало 26 деревень.





Развитие промышленности юго-восточных регионов

Необходимо грамотно подходить к реализации программ по развитию регионов. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в Славгороде. Славгородский район входит в состав юго-востока Могилевской области. Благодаря указу № 235 район динамично развивается. Один из примеров - предприятие "Красный пищевик - Славгород". В прошлом году здесь открыли линию по розливу меда и ежегодно планируют перерабатывать до 300 тонн полезного продукта в разном ассортименте. Кроме того, на предприятии будет реализован еще один крупный инвестиционный проект. Сейчас идет строительство нового помещения под современную линию по производству мармелада и желейных конфет.

Поддержка материнства и детства

Развивается и социальная инфраструктура. В строящемся микрорайоне города открыли современный детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 75 мест. В яслях-саду работает 4 группы, одна из которых интегрированная - для детей с тяжелыми нарушениями речи. Есть зал для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет детского творчества, а также родительская комната, кабинет психолога. Кроме того, обеспечена безбарьерная среда.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для того чтобы развивался регион, районный центр, агрогородок, конечно, надо, чтобы у людей была прежде всего работа. И эта задача здесь реализовывается. Построен новый детский сад, очень важный показатель, что здесь сегодня прирастает рождаемость. Это очень важно для нашей страны".

Туристический потенциал