Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе "Тростенец"

Бессмертный подвиг героев навечно в памяти белорусов. Общегородской митинг-реквием прошел сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец". Молодежь, ветераны, семьи, участники общественных объединений, а также представители ведомств и организаций собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить в независимой Беларуси. Память героев почтили минутой молчания. К подножию монумента возложили цветы и венки.