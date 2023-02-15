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Митинг-реквием прошел в Витебске у мемориального комплекса "Боль"

Митинг-реквием, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Витебске у мемориального комплекса "Боль".

Витебская область потеряла в Афганской войне 160 сыновей. Полторы тысячи уроженцев севера Беларуси награждены орденами и медалями. Два воина - Василий Пименов и Василий Щербаков - удостоены звания Героя Советского Союза. На территории Витебской области имена воинов-афганцев увековечены на полусотне мемориальных плит, два десятка улиц названы в честь героев-интернационалистов, их имена носят школы.

Cегодня же состоялся автопробег "Дороги памяти". Он стартовал от мемориала воинам-интернационалистам в агрогородке Октябрьская. Участники отправились в Богушевск, где присоединились к митингу под названием "Имя на обелиске".

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