Митинг-реквием состоялся в Минске у мемориальной доски герою Василию Игнатенко

Трагедия, которая уже 36 лет отзывается болью в сердцах, - авария на Чернобыльской АЭС. Памятное мероприятие, посвященное годовщине катастрофы, прошло в Минске. Уже по традиции митинг-реквием состоялся у мемориальной доски герою Василию Игнатенко. Он и многие другие приняли первый и самый жестокий удар радиации. Так называемая шеренга номер один. За мужественные и самоотверженные действия при ликвидации аварии Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени.