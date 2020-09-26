Митинг-реквием состоялся в селе Шкленниково Мядельского района

Отдать дань памяти жертвам фашизма. Митинг-реквием состоялся в селе Шкленниково Мядельщины. Здесь в 1943 году поселение вместе с 15 жителями сгорело дотла. По некоторым данным, погибших было больше. Власти, жители, родственники погибших и школьники собрались у обелиска в центре деревни. А очевидцы трагедии тех времен поделились трогательными историями.



Всего на Мядельщине немецкие палачи уничтожили полностью или частично почти 70 деревень.



