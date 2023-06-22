Митинг-реквием в память о жертвах ВОВ собрал тысячи людей в Брестской крепости

Ночью 22 июня в Брестской крепости, которая в 1941-м взяла на себя первый удар противника и более месяца держала оборону, прошел митинг-реквием, а на рассвете - реконструкция тех самых предвоенных часов. Память о тех, кто сохранил этот мир для нас, жива. О том, почему нужно передавать это следующим поколениям, рассказала Дарья Рачко.

Еще вчера они гуляли по городу, веселились, танцевали на выпускном, пели песни и думали, каким будет их завтра. Все как по нотам из того же старинного патефона. Но кто бы мог подумать, что уже следующим утром звуки выстрелов заглушат ритм мирной жизни на 1418 дней.

Это должна была быть самая короткая ночь в году, но вдруг наступила кромешная и довольно странная тишина. Земля содрогалась от каждого выстрела. Гитлеровцы хотели взять крепость за 8 часов. Но уже в первые минуты боя поняли, что не смогут. В реконструкции отразились основные события: как Гаврилов держал оборону больше месяца, женщины и дети стали живым щитом, а после сдались в плен.

Сценарий с каждым годом не меняется, и в этом нет никакого смысла. Это наша история и правда. Кровью защитники вписали свои имена в военную летопись. В память на митинге-реквиеме знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, которое спрятали в одном из казематов цитадели, пронесли вдоль могил героев обороны. Зажгли свечи и пустили венки на воду Буга.







Брестская крепость-герой в 4 утра утопала в цветах, делегации Беларуси и России сегодня почтили память погибших. А ровно в 12:00 вся страна замолчала. Замолчала в память и благодарность за мир.

Сколько бы ни перенесли наши деды и прадеды, сколько бы стойкости и мужества в них ни было, есть то, о чем невозможно молчать - геноцид белорусского народа. Жестоко издевались, морили голодом, сжигали заживо людей - история деревни Хатынь.

Цветы у монумента "Непокоренный человек" стали символом мужества и стойкости белорусского народа, символом нашей общей памяти. Молодежь, ветераны, воины-интернационалисты, представители министерств и ведомств - ровно в полдень всех объединила Всебелорусская минута молчания, в которой заключен весь масштаб трагедии нескольких лет военного лихолетья.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили и игроки футбольного клуба БАТЭ. Тренировка команды началась с минуты молчания.

К мемориальному комплексу "Масюковщина", на месте которого в годы Великой Отечественной войны было убито 80 тыс. солдат и офицеров, попавших в плен, а также мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень, руководство и сотрудники Национального олимпийского комитета сегодня возложили цветы.







"Из этого нужно извлекать уроки. Нужно прежде всего быть благодарными, растить детей, творить и созидать", - сказал Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

В нынешней политической обстановке и, правда, трудно не ловить флешбеки. Фашизм вновь пытается поднять голову - это факт, как и факт то, что историческая память и правда - главное.

Те, кто в 1941-1945 годах находились по ту сторону фронта, подняли голову. Внуки и приспешники тех людей сегодня развязали информационную войну. Находясь здесь, на таких местах, как Брестская крепость, Тростенец, Хатынь, важно говорить об исторической памяти. Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Тогда, в 1941 году, все так или иначе, сражаясь с врагом, воевали прежде всего с фашизмом. Анатолий Феофанов, будучи 17-летним подростком, вел бой с немцами в Архангельске. Те дни ему вспоминать трудно, слезы подступают.

Если бы вы знали, как нам было тяжело. У меня отец погиб, у другого - брат погиб. Не дожили до победы. Анатолий Феофанов, ветеран Великой Отечественной войны