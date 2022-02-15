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Митинг у памятника "Боль" - память погибших в Афганистане почтили и в Витебске
Память погибших в Афганистане почтили и в Витебске. Сегодня особенный день для 103-й воздушно-десантной бригады. Именно витебские десантники первыми входили в Афганистан, а спустя девять лет замыкали колонну при выводе советских войск. У мемориала "Боль", который хранит память о войне в Афганистане, собрались воины-интернационалисты, их семьи, школьники, студенты. На гранитных плитах увековечены фамилии уроженцев северного региона, которые погибли, исполняя интернациональный долг.
Фамилии их - мы же многих знаем, помним, при жизни, какие эти были ребята. Я выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, 20 лет прослужил в воздушно-десантных войсках. В общей сложности я в Афганистане был четыре года. Первые два года с первого дня и последние два года.
Митинги проходят по всей стране
Митинги сегодня проходят по всей стране. В городском поселке Шумилино цветы возложили к мемориалу в парке Воинской славы.
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