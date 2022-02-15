Митинг у памятника "Боль" - память погибших в Афганистане почтили и в Витебске

Фамилии их - мы же многих знаем, помним, при жизни, какие эти были ребята. Я выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, 20 лет прослужил в воздушно-десантных войсках. В общей сложности я в Афганистане был четыре года. Первые два года с первого дня и последние два года.

Валерий Марченко, ветеран войны в Афганистане