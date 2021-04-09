Напоминание нынешним и будущим поколениям. Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце. Это особое место памяти: более 206 тыс. человек были замучены в годы военного лихолетья. И сегодня у мемориала "Врата памяти" собрались те, кто прошел ужасы войны и фашистских лагерей: своей историей и болью они поделились с молодым поколением, представителями общественных организаций, с неравнодушными жителями. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы.