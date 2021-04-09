3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце
Напоминание нынешним и будущим поколениям. Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце. Это особое место памяти: более 206 тыс. человек были замучены в годы военного лихолетья. И сегодня у мемориала "Врата памяти" собрались те, кто прошел ужасы войны и фашистских лагерей: своей историей и болью они поделились с молодым поколением, представителями общественных организаций, с неравнодушными жителями. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы.
День освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно во всем мире отмечается 11 апреля. Связана дата с освобождением Бухенвальда в 1945-м. Всего же насчитывалось более 14 тыс. лагерей смерти, значительная часть - на территории Беларуси.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов