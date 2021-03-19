Митинг в память об узниках лагеря Озаричи

Памятное мероприятие прошло и в Озаричах.









В этот день ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти

На его месте сегодня почтили память погибших узников. У мемориала собрались те, кто прошел ужасы фашистских лагерей, молодое поколение, представители общественных организаций, неравнодушные жители района.

в истории Гомельского региона стали синонимом жестокости и нечеловеческих испытаний. В концлагере содержались свыше 50 тысяч человек. В основном старики, дети, инвалиды и женщины. Среди них около 7 тысяч были больны тифом. Количество погибших по подсчетам историков колеблется в районе 20 тысяч. Участники акции возложили к мемориалу цветы в память о тысячах мирных жителей, погибших на этом месте.

Николай Межохин, узник концлагеря Озаричи:

"Мама умерла в лагере, бабушка, дедушка остался. Вот я всегда возмущаюсь на этих, особенно молодежь, которая ходит на манифесты. Сейчас молодые говорят: вот вам, старикам, лишь бы не было войны! А ведь если не будет войны, то будет все! А будет война - не будет ничего".



Дарья Грамович, жительница г. Калинковичи: