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Митинг в память об узниках лагеря Озаричи
Памятное мероприятие прошло и в Озаричах.
В этот день ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти
На его месте сегодня почтили память погибших узников. У мемориала собрались те, кто прошел ужасы фашистских лагерей, молодое поколение, представители общественных организаций, неравнодушные жители района.
в истории Гомельского региона стали синонимом жестокости и нечеловеческих испытаний. В концлагере содержались свыше 50 тысяч человек. В основном старики, дети, инвалиды и женщины. Среди них около 7 тысяч были больны тифом. Количество погибших по подсчетам историков колеблется в районе 20 тысяч. Участники акции возложили к мемориалу цветы в память о тысячах мирных жителей, погибших на этом месте.
Николай Межохин, узник концлагеря Озаричи:
"Мама умерла в лагере, бабушка, дедушка остался. Вот я всегда возмущаюсь на этих, особенно молодежь, которая ходит на манифесты. Сейчас молодые говорят: вот вам, старикам, лишь бы не было войны! А ведь если не будет войны, то будет все! А будет война - не будет ничего".
Дарья Грамович, жительница г. Калинковичи:
"Нужно передавать это следующим поколениям для того, чтобы не повторялись прошлые ошибки. Это последнее поколение, которое знает и видит ветеранов в живую. А нам остается только передать своим будущим детям то, что были эти отважные люди, что они защищали нашу Родину и нужно ее беречь такой, какая она есть".
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