Митинг в поддержку мира и безопасности

Сегодня в Минске возле польского посольства состоялся пикет против вмешательства во внутренние дела Беларуси и в поддержку мира и безопасности. Собрались сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций, молодые люди. Они пришли с национальными флагами, плакатами, а также картой Беларуси. Собравшиеся призывали к единству страны и говорили о невозможности ее раздела на западную и восточную часть.



Некоторые участники пришли на митинг в форме военнослужащих БССР как напоминание о годовщине начала освободительного похода Красной армии 17 сентября 1939 года. В результате этого Беларусь вновь стала единой.



