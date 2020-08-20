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Митинги в поддержку Беларуси прошли сегодня в областных центрах и небольших городах

В Речице собрались сотни людей разных поколений и профессий. Но все они знают, за что отдали свой голос и какой сделали выбор (видео).

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