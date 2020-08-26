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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия Беларуси пройдут и сегодня

Запланирован старт в Ошмянах и Островце. Также акции пройдут в Дятлово, Большой Берестовице и Кореличах. Мирный митинг состоится и в Новогрудке.

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