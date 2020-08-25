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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия Беларуси пройдут в разных городах
Cегодня у мирных белорусов есть возможность выразить свою конструктивную позицию. Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной страны пройдут в разных городах. В 17:30 в Малорите, Сморгони и Лиде. К мирной акции в 6 часов вечера присоединятся Барановичи, Иваново, Ивацевичи и Зельва. А в Свислочи и Минске (локация - Комаровский рынок) митинг состоится в 19 часов.
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