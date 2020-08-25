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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси пройдут и завтра

Старт запланирован в Ошмянах и Островце. Также мирные акции пройдут в Дятлово, Большой Берестовице и Кореличах. Затем к ним присоединится Новогрудок. Начало всех мероприятий - на ваших экранах.

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