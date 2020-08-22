Митинги в поддержку стабильности и мира прошел в Городке Витебской области

Митинги в поддержку стабильности и мира проходят по всей стране. Активно проявляют себя и небольшие райцентры. В Городке Витебской области собраться людям накануне не помешал даже дождь. Среди тех, кто после трудового дня пришел поддержать нашу страну, - представители всех поколений. Это люди разных профессий: учителя, врачи, работники сельского хозяйства, промышленных предприятий. Мирный митинг состоялся на главной площади райцентра. И это символично, здесь проходят самые знаковые мероприятия региона.

Сегодня и в предстоящие дни митинги в поддержку стабильности и мира пройдут в разных городах Беларуси.



