Митинги за сохранение спокойствия, мира и безопасности проходят по всей стране

Уже вторую неделю по всей стране на митинги "За Беларусь!" выходят тысячи единомышленников - представители разных профессий и поколений. Люди, небезразличные к судьбе нашего общего дома, выходят с креативными плакатами и государственной символикой в поддержку мира, спокойствия и безопасности. Чем запомнился этот день, расскажет следующий репортаж.



Комаровка уже давно не ассоциируется у горожан только с продуктовым рынком (хотя, отдадим должное, за самым свежим - туда). Сегодня это настоящий туристический объект и излюбленное место встреч. Кто не договаривался на рандеву у дамы с собачкой или у фонтана с лебедями (вот она, жбановская городская скульптура). И чего только за эти годы не попадало в объектив фотографа?! Впрочем, этот вечер наверняка войдет в его лучшую серию снимков.



Комаровка, она как живой организм. Кто хоть раз был, подтвердит. Там всегда шумно и всегда много мнений. "Народный аккаунт народного рынка" - так Комаровка представлена в одной из социальных сетей. Поэтому неслучайно народный стихийный митинг сегодня случился именно там. И вот еще одна параллель: чтобы не забыть, чем нужно наполнить продуктовую корзину, каждый из нас (в большинстве своем) делает список: морковь, чеснок, яблоки. Да, кто-то любит послаще, кто-то кислее, но ведь все мы за чистый продукт?!





Мирная площадка для решения любых вопросов

А это уже Лида. Между прочим, культурная столица Беларуси этого года. 2020 показал, что нам действительно есть чему поучиться. Как минимум манерам. И не только слушать, но и слышать. Понимать, что бывает и больше одного мнения. И да, мнение оппонента настолько же ценно. Мало читать телеграм-каналы и репостить картинки в социальных сетях, зачастую даже не представляя, кто автор публикации, какова его цель. Правда всегда где-то посередине. И найти ее можно лишь мирно, цивилизованно изложив свое за.

Место для конструктивного диалога

В основном митинги солидарности проходят у исполкомов и советов депутатов. Рядом местная власть. Чем не повод вместе в непринужденной обстановке поговорить о насущном. Например, об образовании, его успехах и недочетах. Через неделю детям в школу, а ситуация вокруг педагогов (их травле) не утихает. Может, пора поддержать словом и делом тех, кто сеет разумное, доброе, вечное?!

Учителя и родители, врачи и пациенты, механизаторы, комбайнеры, производители муки (это же Лида!) и покупатели хлеба - любой сегодня мог взять микрофон.

Флешмоб #мойсцяг прошел в Могилеве

#Любимуюнеотдадим", #ямыбатька, "За Беларусь"… С такими словами уже вторую неделю свой выбор отстаивают белорусы. Марафон сегодня поддержали и на востоке Беларуси. К акции #Мойсцяг присоединились военные гвардейской инженерной бригады в Пашково, а также Могилевского гарнизона. Они выстроились в слово "Защитим", которое было видно даже с высоты, а также в форме сердца вокруг государственного флага.

Александр Горошкин, военный комиссар Могилевской области:

"Белорусская армия всегда защищала и будет защищать свой народ. Но не тот народ, который из-за границы призывает нас крушить, ломать. Не тот народ, который призывает нас бастовать, разрушив нашу экономику. А именно тех людей, которые сегодня трудятся в полях, работают на заводах и служат сегодня честно своему государству. Мы готовы защищать свои семьи, свой народ и свою страну".



Митинги за сохранение спокойствия, мира и безопасности