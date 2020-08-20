Митинги за стабильность и независимость в городах Беларуси пройдут по окончании рабочего дня

Сегодня в Брестской области к мирной акции присоединятся пинчане. В Витебской митинг состоится в областном центре.









Также акции за стабильность и независимость Беларуси пройдут во многих городах Гомельской и Минской областей.









Начало всех мероприятий - по окончании рабочего дня. Мы призываем всех, кто неравнодушен к тому, что происходит в нашей стране, кому небезразлично наше будущее и будущее наших детей, наша стабильность и независимость: давайте вместе не допустим краха нашей Беларуси!



