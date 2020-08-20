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Митинги за стабильность и независимость в городах Беларуси пройдут по окончании рабочего дня

Сегодня в Брестской области к мирной акции присоединятся пинчане. В Витебской митинг состоится в областном центре.




Также акции за стабильность и независимость Беларуси пройдут во многих городах Гомельской и Минской областей.




Начало всех мероприятий - по окончании рабочего дня. Мы призываем всех, кто неравнодушен к тому, что происходит в нашей стране, кому небезразлично наше будущее и будущее наших детей, наша стабильность и независимость: давайте вместе не допустим краха нашей Беларуси!

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