Митрополит Вениамин благословил участников экспедиции "Дорога к святыням" в Минске

В Минске стартовала "Дорога к святыням": 33-я по счету Международная научно-просветительская экспедиция традиционно предваряет День белорусской письменности. В 2026 году столица праздника слова - Костюковичи.

Туда протяженным маршрутом в 1,3 тыс. км через Минскую, Брестскую и Могилевскую области направятся участники. Посетят православные приходы, школы, больницы, детские дома и дома ветеранов. В программе - знакомство с духовными памятниками каждого региона, образовательные встречи и живое общение с местными жителями.

В 2026 году в путь отправились 30 участников экспедиции. Их благословил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин ранним утром: перед стартом в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска состоялся молебен и передача паломникам лампады с Животворным Огнем от Гроба Господня.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Вспоминаются первые экспедиции, которые направлялись в путь по благословению Первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Тогда в народе была очень большая потребность больше знать об истории своего Отечества, духовном и культурном наследии. И члены экспедиции - известные историки, деятели культуры, поэты, писатели, священнослужители - отправлялись в экспедицию, чтобы возвещать нашему белорусскому народу эти важные истины, свидетельства. На сегодняшний день задача экспедиции не изменилась, но она стала, можно сказать, более сложной, поскольку больше стало известно нашему народу о наших святынях, духовных корнях. Происходит возрождение, процесс продолжается".

Часть пути участники преодолеют пешком, часть - на автобусе. Первой остановкой станет Святое поле - место близ деревни Загорье Барановичского района. Именно здесь много лет назад была найдена чудотворная икона Матери Божией Загорье-Столовичская - святой символ и реликвия научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням".