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Митрополит Минский и Заславский Вениамин отмечает день рождения

День рождения сегодня отмечает Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Поздравления направил Президент. Александр Лукашенко отметил, что под предстоятельством Вениамина Белорусская православная церковь продолжает укреплять христианские традиции, которые дают людям твердую опору в современном, динамично меняющемся мире, и через плодотворное сотрудничество с государством вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, содействует межконфессиональному миру в стране.

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