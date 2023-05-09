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Митрополит Вениамин: Мир - великое благо, дарованное человеческому роду
Мир - это великое благо, которое даровано человеческому роду. Этот тезис подчеркнул митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, пишетБЕЛТА.
Владыка отметил, что в церкви во время богослужения возглашают вечную память погибшим за наше Отечество. "И это свидетельство, что они живы в сердцах наших. И они живы у Бога. Это глубокий смысл, который ко многому нас обязывает. Не только помнить, но и продолжать дело почивших, погибших за Отечество. И вместе с тем одерживать победы в наше время, которое имеет свои трудности и сложности, которое в некоторой степени перекликается с трудностями того времени. Конечно, мы должны учитывать реалии и возможности нашего времени и быть достойными памяти отцов", - сказал предстоятель БПЦ.
"Мир - это великое благо, которое даровано человеческому роду. И это данность свыше. От Бога. Нам нужно этим пользоваться. Нет ничего дороже мира, который достигается порой большим трудом, через большую скорбь. И сохранить мир - это значимо, важно для нас", - подчеркнул митрополит Вениамин.
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