Митрополит Вениамин пообщался с паломниками III Всебелорусского крестного хода

Молитва не имеет пределов, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, обращаясь к участникам III Всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировичского монастыря в Минский Свято-Духов кафедральный собор к Минской иконе Божией Матери. Трансляция обращения размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.



Во время привала владыка Вениамин пообщался с паломниками и обратился к ним со словом назидания. "Благодарю за молитвенный труд крестного хода. Кто-то даже взял отпуск, чтобы вместе пройтись с молитвой. И жарко порой, и поливает, и пища скудная, постная. Но вместе с тем ваши лица свидетельствуют о том, что есть радость от крестного хода, есть ради чего предпринимать этот молитвенный труд", - сказал митрополит. Он также отметил, что во время крестного хода паломники совершают общую молитву. "Едиными устами, единым сердцем получается молиться", - добавил он.



Владыка заметил, что большая часть крестного хода уже пройдена и у людей есть некоторая усталость. Впереди крестный ход по Минску, столице страны, к Минской иконе Божией Матери. Митрополит Вениамин добавил, что крестный ход совершается под покровом Божией Матери. "Мы просим, чтобы покров Божией Матери покрывал наше Отечество. Освящается земля - города и веси, где проходит крестный ход. Молитва распространяется, молитва не имеет пределов, молитва возвращается и в ваши сердца", - подчеркнул он.



Обращаясь к молящимся, владыка отметил их главный труд - испросить милость для белорусской земли. Также он призвал помолиться за другие страны, в том числе те, с которыми сейчас есть непонимание. Митрополит вместе с тем заметил, что для участия в крестном ходе прибыли верующие из иных стран. Владыка пожелал каждому участнику крестного хода приобрести новый духовный опыт - в преодолении себя, своих человеческих немощей, увидеть свои несовершенства и бороться с ними, получить добрый результат и закрепить его, а возвратившись домой, все доброе передавать другим людям.



