Митрополит Вениамин провел Божественную литургию в честь 185-летия Полоцкого церковного собора

Божественную литургию в Софийском соборе в честь празднования 185-летия Полоцкого церковного собора 1839 года провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, пишет БЕЛТА.



Под сводами полоцкой Софии собрались священнослужители, прихожане, представители местной власти. На богослужение, которое провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, приходили семьями - с маленькими детьми, даже которые еще и ходить не умеют и мирно спят в колясках, а также молодежь, люди золотого возраста.



Полоцкий собор 1839 года состоялся также в Софийском соборе - по старославянскому стилю 12 февраля. Руководил им епископ Иосиф Семашко. Участники исторического события одобрили и подписали Соборный акт, объявлявший о возвращении униатов в православное вероисповедание. На имя императора Николая І было отправлено прошение о присоединении униатов к православной церкви. Полоцкий собор прекратил действие Брестской церковной унии 1595-1596 годов на территории Российского государства. После этого исторически важного события Беларусь стала православной страной.



"Деяния Полоцкого собора по сей день впечатляют своей масштабностью. Благодаря собору с православной церковью соединились свыше 1,6 тыс. приходов, более 1,5 тыс. священнослужителей и свыше 1,6 млн прихожан. Преосвященный епископ Иосиф Семашко, инициатор и вдохновитель Полоцкого собора, в дальнейшем посвятил все свои труды духовному просвещению воссоединенной паствы", - отметил после богослужения епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.



Он также подчеркнул важную историческую роль Полоцкого собора. "Он выразил народное стремление к единству с матерью-церковью. Именно в этом состояла причина успеха и жизнеспособности соборного решения. Действиями участников соборных заседаний руководил Дух Святой, дух мудрости и разума", - сказал глава епархии.



Организаторами торжеств в Полоцке выступают управление делами Белорусской православной церкви (БПЦ), Полоцкая епархия, Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, Синодальная историческая комиссия БПЦ.