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Митрополит Вениамин: Умение пойти навстречу и прощать, сдерживая эмоции - залог сохранения мира в Беларуси
Умение пойти навстречу и прощать, сдерживая эмоции - залог сохранения мира в стране. Таким мнение поделился митрополит Вениамин во время посещения части внутренних войск. 17 лет назад на территории подразделения был воздвигнут храм великомученика Пантелеймона. Как отметил Патриарший экзарх Беларуси, святой при рождении должен был стать воином, но в итоге стал великим созидателем и помощником людей. Священнослужители провели молебен и пообщались с руководством военного ведомства. Митрополит также отметил, бойцы внутренних войск внесли большой вклад в сохранение мира в последний год.
Кроме того, экзарх пообщался с бойцами внутренних войск, а также посетил подразделения части.
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