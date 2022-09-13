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Митрополит Вениамин: В эпоху кризисов важно не допустить деформации института семьи

В эпоху кризисов, в том числе духовных, важно не допустить деформации института семьи. Об этом, координируя усилия, напомнят представители Белорусской православной церкви, благотворительного фонда "Покров" и Министерства труда и соцзащиты.

23 сентября Минск примет "Славянский форум семей"

Как поставить на стоп эпидемию искажения ценностных ориентиров, избежать демографических вызовов и построить крепкую семью? Эти вопросы эксперты из Беларуси и России разберут на пленарных заседаниях и тематических круглых столах. В постскриптуме форума - принятие итоговой резолюции, направленной на популяризацию и новации в сфере политики семейных ценностей.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Поддержка по строительству жилья для многодетных, получение медицинских услуг и образования. Действует программа семейного капитала. Его оформили уже около 117 тысяч многодетных семей.

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