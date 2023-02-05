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Митрополит Вениамин встретился с родителями школьниц, которые подожгли икону
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси встретился с родителями двух школьниц, которые демонстративно подожгли икону около кафедрального собора в Минске, пишет БелТА со ссылкой на председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви иерея Игоря Васько.
Инцидент вызвал общественный резонанс. Ряд Telegram-каналов попытался использовать случай в неблаговидных целях, ссылаясь при этом на недостоверную информацию. "Патриарший Экзарх не только встретился с родителями подростков, но и ходатайствовал о том, чтобы девочек не привлекали к уголовной ответственности. С ними также беседовал священник кафедрального собора", - прокомментировал руководитель информационного отдела БПЦ.
Как сообщалось, случай произошел вечером 28 января около Свято-Духова кафедрального собора. Две 15-летние школьницы подожгли бумажную икону Божией Матери Минской. Свои действия они снимали на видео и фото. Записи с камер наблюдения помогли установить их личности. Сотрудники милиции задержали подозреваемых - ими оказались учащиеся 10-го класса одной из столичных школ. В отношении школьниц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК.
По словам представителя БПЦ, когда человек совершает такого рода поступок, он не может никак навредить Богу или Божией Матери, но, "безусловно, становится тревожно за состояние душ этих старшеклассниц, за их будущее".
"Сложно сказать, чем руководствовались эти школьницы. Едва ли это было желание как-то специально оскорбить церковь. Скорее всего они хотели, как говорят в молодежной среде, "поймать хайп" в соцсетях. Нам бы очень хотелось, чтобы девочки искренне осознали ошибочность своих действий. Ведь церковь желает каждому человеку "спастися и в разум истины прийти" и обращается с этой молитвой к Богу", - отметил иерей Игорь Васько.
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