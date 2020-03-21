Митрополиту Филарету - почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси 85

Потомственный дворянин, монах, Герой Беларуси. Придя на минскую кафедру в 1978-м, он возглавлял отдел внешнецерковных сношений (по сути был министром иностранных дел в православии). Он был одним из претендентов на патриарший престол, но взял самоотвод. Именно при Митрополите Филарете в Беларуси после десятилетий забвения зазвонили колокола и прошел крестный ход.



Елена Бормотоваоб Экзархе, который возродил духовность Беларуси. Родительский дом. Подмосковное Пушкино. Когда-то станция Клязьма. Место, где жили патриархи и студенты духовных школ Москвы. Владыка Филарет был ректором духовной академии, и чтобы стать ближе к родителям, в 1968-м покупает для них этот дом. Навещая родителей, Митрополит Филарет отнюдь не ограничивался отдыхом. Он работал всегда и везде. И даже в родительском доме у него был свой рабочий кабинет. Здесь принималось множество решений и были написаны десятки трудов.









Окружение и увлечения будущего Митрополита



Предки Митрополита Филарета - ярославские купцы, которые в XIX веке занимались восстановлением храмов и за это получили дворянство. Родители Владыки уехали в Москву учиться, где и остались. Они были связаны с музыкой. Маленький Кирилл (светское имя Экзарха) играл на виолончели.Отец Митрополита Филарета преподавал в нескольких музыкальных школах Москвы, в том числе сегодняшней Российской академии музыки имени Гнесиных. На протяжении многих лет он создавал учебник "Элементарная теория музыки", по которому и сегодня учатся все музыканты и музыковеды. Учебное пособие авторства Варфоломея Вахромеева и сегодня считается эталонным. Несмотря на атеистическое время, отец Митрополита обращается к работам на религиозную тему. Он издает несколько "Учебников церковного пения".

Экзарх, который возрождал духовность Беларуси

Рукописи Владыки - это подготовка к лекциям, на которых Митрополит Филарет, будучи Патриаршим Экзархом Беларуси, преподавал Новый завет в духовной семинарии. Кстати, Минская духовная школа была первой в Советском Союзе, которая приняла студентов после десятилетий атеизма. Он приехал на минскую кафедру в 1978 году. Тогда в городе действовало только два храма. Разгар богоборческих времен. И он каким-то немыслимым образом добивается от властей разрешения на строительство Епархиального управления. Чтобы всецело заняться возрождением духовности Беларуси, Митрополит Филарет оставляет все свои должности, а он был Митрополитом Западной Европы и руководил отделом внешнецерковных сношений (по сути был церковным министром иностранных дел).



Юбилей Экзарха



Сегодня почетный Патриарший Экзарх Беларуси живет в своих покоях, которые для него заложили в Епархиальном управлении. Здесь есть кабинет для работы, храм для молитвы и сад для отдыха в память о родительском доме.

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