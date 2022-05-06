Мицкевич: Если белорусы не будут знать о своем прошлом, то им будет сложно планировать и будущее
Историческая память бесценна. Если белорусы не будут знать о своем прошлом, то им будет сложно планировать и будущее. Таким мнением поделился Валерий Мицкевич. Сегодня представители Союза юристов возложили цветы в мемориальном комплексе "Хатынь". И минутой молчания почтили память тех, кто стал жертвой жестокости и несправедливости. В этом году исполнилось 79 лет, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей. Погибли 149 человек, из них 75 детей. Сегодня о трагедиях огненных деревень, о тысячах погибших мирных жителей каждые 30 секунд звонит колокол мемориального комплекса "Хатынь". Чтобы помнили.
Народ, который помнит свою историю, чтит ее, у этого народа есть будущее. Поэтому нам надо не забывать эту трагедию, самую страшную трагедию XX века, которая произошла, подвиг нашего народа, который сломал хребет фашизму и освободил не только свою страну, но и весь мир.
Много наших жителей Беларуси отдали самое дорогое, что у них есть - это их жизни. Я думаю, самое дорогое, что у нас есть - это жизни наших близких. От имени всех матерей могу сказать, что терять детей - это страшно, это невозможное ощущение утраты всего мира вокруг. Поэтому основную задачу для себя, для тех, кто сейчас живет, я вижу в том, чтобы дети всегда только радовали нас, чтобы они были живы, чтобы они смеялись.