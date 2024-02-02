Мицкевич рассказал о предстоящей работе во главе секретариата ВНС

Секретариату Всебелорусского народного собрания предстоит решать колоссальные задачи. Такое мнение высказал журналистам начальник этой структуры Валерий Мицкевич, сообщает БЕЛТА.

Он пояснил, что секретариат будет заниматься организацией, подготовкой первого ВНС и последующих. В соответствии с Конституцией первое собрание должно быть проведено не позднее 60 дней со дня единого дня выборов, который состоится 25 февраля. Поэтому крайний срок - 25 апреля.

То есть поначалу пройдут выборы депутатов Палаты представителей и местных советов, потом - членов Совета Республики, затем представители гражданского общества изберут своих делегатов. После чего будет создано ВНС и можно будет определить дату созыва, уточнил Валерий Мицкевич.

По его словам, Президент, принимая кадровое решение, ориентировал на серьезную, ответственную работу, ведь предстоит сформировать новый конституционный орган, который появился в Конституции после референдума. "Новизна, с одной стороны. С другой - ответственность, потому что это высший представительный орган, у него очень серьезные полномочия. И, соответственно, подходить к организации его работы надо очень и очень ответственно, - сказал Валерий Мицкевич. - Задачи (предстоит решать. - Прим. БЕЛТА) колоссальные".

Что касается самого секретариата, то его еще нужно будет создать, подобрать соответствующие кадры. По словам руководителя новой структуры, это будет "небольшой, компактный орган", порядка десяти человек. Его сотрудники будут работать на профессиональной основе.