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Мицкевич: Ситуация в мире непредсказуемая, ОДКБ должна быть готова ответить на возникающие угрозы

Ситуация в мире непредсказуемая, ОДКБ должна быть готова ответить на возникающие угрозы. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с членами Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ. Крайне важно сохранить единство в рядах организации, продвигать совместные позиции и искать новые формы взаимовыгодного сотрудничества. Как раз с этой целью в Минск и прибыла представительная делегация парламентариев.

Сегодня весьма сложная ситуация. Мы отрабатываем наше взаимодействие на случай таких угроз. Один из вопросов - это изучение ситуации на восточном направлении и выработка предложений по парламентскому разрешению вопросов. Анализ этот весьма важен для каждой стороны. Несмотря на то что мы в единой организации, мы находимся в различных ситуациях. Поэтому комплексный анализ имеет значение для нас.
Рустам Шохмурод, председатель координационного совещания, председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана по правопорядку, обороне и безопасности

Завтра участники Координационного совещания посетят учения "Взаимодействие-2023".

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