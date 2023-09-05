Мицкевич: Ситуация в мире непредсказуемая, ОДКБ должна быть готова ответить на возникающие угрозы

Сегодня весьма сложная ситуация. Мы отрабатываем наше взаимодействие на случай таких угроз. Один из вопросов - это изучение ситуации на восточном направлении и выработка предложений по парламентскому разрешению вопросов. Анализ этот весьма важен для каждой стороны. Несмотря на то что мы в единой организации, мы находимся в различных ситуациях. Поэтому комплексный анализ имеет значение для нас.

Рустам Шохмурод, председатель координационного совещания, председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана по правопорядку, обороне и безопасности