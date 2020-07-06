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Младенческая смертность в Беларуси за 15 лет уменьшилась в 3 раза

Беларусь - 25-я в рейтинге стран, благоприятных для материнства

По статистике, каждый час в Беларуси рождается в среднем 10-13 малышей. В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает 25 место среди 179 стран мира и 1 место среди стран СНГ.

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