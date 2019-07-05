Младенцы, которые родились 3 июля, получили в подарок вышиванки

Вышиванки для младенцев. Сегодня в Минском областном родильном доме дети, которые родились 3 июля, получали подарки. В праздничный день на свет здесь появились 10 маленьких минчан - 5 мальчиков и 5 девочек. Молодые мамы в подарок получили цветы и набор одежды - ползунки и жилетки, вышитые белорусским орнаментом. Всего для юных белорусов, которые родились 3 июля, организаторы подготовили более 200 таких комплектов.



Подарки от общественного объединения "Белая Русь" сегодня получили и молодые мамы в третьем родильном доме Минска. Там 3 июля родилось четверо - трое мальчиков идевочка.



День рождения 3 июля теперь будут праздновать еще полсотни минчан. В столице в этом году в праздничный день родились 31 мальчик и 20 девочек.