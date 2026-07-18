"Мне повезло в том, что я могу сочинять": Газманов поделился секретом внутренней молодости

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Народному артисту России Олегу Газманову скоро исполняется 75 лет. В "Актуальном интервью" он поделился, как сохраняет внутреннюю молодость и мотивацию даже в непростые времена.

По его словам, сохранять мотивацию просыпаться с улыбкой каждый день духовно не так просто. "Духовно сложнее, чем физически. Тем более что окружающая среда, время и история такие. Особенно в эти годы. В стране, которая на СВО, когда гибнут ребята. Это непросто, это сложно", - отметил Олег Газманов.

Артист признался, что ему повезло в жизни: он смог сделать профессией то, что действительно любит, и это ему помогает. "Мне повезло в том, что я могу сочинять. Что я когда-то выбрал тот путь, в котором сказал себе, что буду заниматься только тем, что мне нравится, тем, что я люблю, и сделаю из этого себе профессию. Я оставил научную работу, оставил свои походы в море. И пошел по этому пути. И я очень рад, что это есть в моей жизни", - сказал он.

Особое вдохновение, по словам Олега Газманова, дает общение с публикой и возможность дарить людям радость. "Я очень рад, что до сих пор огромное количество людей приходит на мои концерты. Недавно в Калининграде, на моей родине, был такой мощный концерт. Было около 30 тыс. с лишним человек на футбольной арене. Это словами не передашь, когда эти люди поют песню "Балтийский берег, рыжая заря". Это то, что я написал про свою родину, про Калининград", - поделился артист.

Именно творчество и обратная связь от зрителей помогают ему сохранять бодрость духа и позитивный настрой. "Это, конечно, помогает. И если ты занимаешься творчеством, если получается, если ты несешь радость, удовольствие тем людям, которые уже десятки лет ходят на твои концерты, конечно, это вдохновляет. Поэтому я на этом пути чувствую себя уверенно", - заключил Олег Газманов.

Таким образом, по мнению народного артиста, секрет долгой внутренней молодости и хорошего настроения по утрам кроется в любви к своему делу, творчестве и возможности делиться радостью с людьми. Даже в сложные времена это помогает сохранять силы и позитивный взгляд на жизнь.