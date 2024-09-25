Гигин: Необходимо всеобщее, всенародное участие в обороне страны

Тема беспилотников, которую обсуждали в Бресте на Обуз-Лесновском полигоне, нашла отклик в экспертном сообществе. Комментарии дал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин:

"Мы услышали абсолютно трезвую, взвешенную оценку и военно-политической обстановки в мире и регионе, и возможностей Республики Беларусь. В этой связи принципиальные акценты, которые расставил глава государства, - это единство и дисциплина народа, потому что мы сможем защитить свое государство только при наличии всенародного участия в обороне нашей страны".