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Гигин: Необходимо всеобщее, всенародное участие в обороне страны
Тема беспилотников, которую обсуждали в Бресте на Обуз-Лесновском полигоне, нашла отклик в экспертном сообществе. Комментарии дал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Вадим Гигин:
"Мы услышали абсолютно трезвую, взвешенную оценку и военно-политической обстановки в мире и регионе, и возможностей Республики Беларусь. В этой связи принципиальные акценты, которые расставил глава государства, - это единство и дисциплина народа, потому что мы сможем защитить свое государство только при наличии всенародного участия в обороне нашей страны".
"Более того, когда потенциальный противник или те, кто захочет покуситься на независимость и целостность Беларуси, будут видеть наличие этих качеств, то они будут откладывать свои планы и не реализуют их", - отметил депутат.
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