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Коротченко: У Лукашенко очень четкая репутация человека, который если что-то сказал, он это сделает
Союзное государство под надежной защитой. В случае агрессии или нападения на его территорию, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Об этом накануне заявил Владимир Путин. С такой позицией согласны военные эксперты.
Вот, например, мнение редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко: "Любое нападение на территорию Беларуси, будет означать задействование всего арсенала имеющихся средств поражения. А они у страны есть".
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия):
"На территории Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие, а в белорусских Вооруженных Силах имеются соответствующие носители. Ракетные комплексы "Искандер-М", которые сегодня составляют основу белорусского ударного потенциала. У Президента Беларуси, Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко, очень четкая репутация человека, который если что-то сказал, он это сделает. Поэтому в ответ на агрессию с территории Польши, Литвы, либо какой-то другой страны НАТО, незамедлительно последует акция возмездия, включая задействование ядерных средств, которые есть у Беларуси. И, разумеется, белорусские Вооруженные Силы будут опираться на мощь Российской Федерации. В этом плане сама готовность применить тактическое ядерное оружие в случае нападения на Беларусь будет лучшим средством сдерживания потенциальной агрессии".
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