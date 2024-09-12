Маркевич: Белорусский народ должен поддерживать своего Президента

Эскалация на белорусской границе соответствует интересам Белого дома и совпадает с приоритетами официального Киева. Такое мнение высказал аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Александр Маркевич.

Эксперт уверен, что белорусское направление рассматривается в качестве приоритетного для реализации провокаций, чтобы отвлечь внимание американцев от социальных проблем накануне электоральной кампании.

Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, согласно данным белорусских спецслужб, сентябрь - октябрь будут очень напряженными месяцами. Это озвучивается в том числе и на переговорах в закрытом формате среди подразделений Соединенных Штатов Америки.

Александр Маркевич рассказал, чем, на его взгляд, обусловлены именно эти месяцы. По его мнению, уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что не только американская электоральная кампания накладывает отпечаток, но и происходящее в Украине.

"Мы видим, что очень большие надежды возлагались на так называемую Курскую операцию, и они не оправдались, поскольку там существенных достижений, кроме захвата какого-то десятка населенных пунктов и какого-то участка территории, не достигнуто. А расчет, на мой взгляд, был на то, чтобы в первую очередь оттянуть силы с наиболее танкоопасных направлений: Покровского, Угледарского, Кураховского", - сказал он.

По мнению аналитика, есть несколько вариантов. И вариант, озвученный главой государства, является ключевым.

Беларусь сделала работу над ошибками, и в этом смысле достаточно сложно будет повторить такой же сценарий, который был реализован в 2020 году.

"Напрямую, да. Но очень хорошая тактика дестабилизации - это раздергивание. То есть по различным направлениям пытаться дергать. Вбивать клин в белорусское общество и искать слабину. Где что-то даст слабину, туда сразу вводить основные силы и делать основную ставку на это направление. На мой взгляд, тактика преследуется такая", - высказал мнение Маркевич.