Мухин: Беларусь возвращает миру диалог через гуманитарную миссию в Алешках

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, заявил, что участие в процессе сразу нескольких стран, в том числе Беларуси, является очень важным моментом. По его словам, Беларусь с самого начала российско-украинского конфликта занимает очень активную позицию. И упор делается именно на гуманитарные проблемы.

Он пояснил, что речь идет о предоставлении площадки для переговоров и о том, что Беларусь дает возможности для осуществления переговорного процесса, где Александр Лукашенко выступает посредником между киевскими властями и Россией. "Здесь сложно принизить значение белорусского фактора", - подчеркнул Мухин.

Помимо этого, эксперт отметил, что ситуация усугубляется еще и тем, что украинское руководство под влиянием иногда каких-то странных обстоятельств пытается угрожать белорусскому руководству. "Это говорит о том, что нервы у руководства Беларуси достаточно железные", - сказал он. В этих условиях, по мнению Мухина, белорусская сторона сохраняет гуманитарный настрой и играет все более активную роль в оформлении новых форматов, один из которых был использован в Алешках.