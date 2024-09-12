Пушилин рассказал о динамике сотрудничества ДНР и Республики Беларусь

В апреле 2023 года Денис Пушилин (тогда временно исполняющий обязанности главы ДНР) посетил Беларусь. На встрече с белорусским лидером говорилось о том, что Донецкая Народная Республика и наша страна готовы сближаться.

Есть ли динамика в этих договоренностях? Если да, то какая она? На эти вопросы ответил глава ДНР Денис Пушилин.

Делегация ДНР (правительство) имела возможность посетить Беларусь и проработать достаточно много вопросов. Уже после этого было подписано коммюнике на полях Петербургского экономического форума о расширении взаимодействия между ДНР и Республикой Беларусь. Были даже подписаны соглашения с рядом предприятий. Денис Пушилин