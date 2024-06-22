3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мнение: Белорусскому народу в годы Великой Отечественной войны досталось самое страшное - геноцид
Белорусскому народу досталось самое страшное - геноцид, тотальное уничтожение населения. Такое мнение высказал председатель совета Минской городской организации ветеранов Филипп Высоцкий в мемориальном комплексе "Тростенец", где у монумента "Врата памяти" 21 июня прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщает БЕЛТА.
"Любая война для любого народа - трагедия, несчастье, смерть и горе, - сказал Филипп Высоцкий. - Но белорусскому народу досталась не только Великая Отечественная война, которую он с честью выдержал, возродил республику, победил. Ему досталось самое страшное - геноцид, тотальное уничтожение населения".
Филипп Высоцкий отметил, что если раньше боевые действия велись для захвата территории, добычи сырья, то в годы Великой Отечественнойставилась задача уничтожить всех, кто жил на белорусской земле. Для этой цели на территории маленькой республики было создано 260 концлагерей, где сжигали, вешали мирных жителей. Лагерь в Тростенце - самый страшный из них.
Он обратил внимание, что уже 3 июля Беларусь будет праздновать величайший праздник - 80-летие освобождения, а 23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная операция "Багратион".
"Буквально за три дня до освобождения Минска на этом месте зверски уничтожено 6,5 тыс. ни в чем не повинных людей. Нельзя забывать историю, своих предков. Важно вместе чтить великие подвиги солдат, и наше государство делает все, чтобы не допустить того, что произошло в те страшные дни", - сказал Филипп Высоцкий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов