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Мнение: Белорусскому народу в годы Великой Отечественной войны досталось самое страшное - геноцид

Мнение: Белорусскому народу в годы Великой Отечественной войны досталось самое страшное - геноцид

Белорусскому народу досталось самое страшное - геноцид, тотальное уничтожение населения. Такое мнение высказал председатель совета Минской городской организации ветеранов Филипп Высоцкий в мемориальном комплексе "Тростенец", где у монумента "Врата памяти" 21 июня прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщает БЕЛТА.

"Любая война для любого народа - трагедия, несчастье, смерть и горе, - сказал Филипп Высоцкий. - Но белорусскому народу досталась не только Великая Отечественная война, которую он с честью выдержал, возродил республику, победил. Ему досталось самое страшное - геноцид, тотальное уничтожение населения".

Филипп Высоцкий отметил, что если раньше боевые действия велись для захвата территории, добычи сырья, то в годы Великой Отечественнойставилась задача уничтожить всех, кто жил на белорусской земле. Для этой цели на территории маленькой республики было создано 260 концлагерей, где сжигали, вешали мирных жителей. Лагерь в Тростенце - самый страшный из них.

Он обратил внимание, что уже 3 июля Беларусь будет праздновать величайший праздник - 80-летие освобождения, а 23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная операция "Багратион".

"Буквально за три дня до освобождения Минска на этом месте зверски уничтожено 6,5 тыс. ни в чем не повинных людей. Нельзя забывать историю, своих предков. Важно вместе чтить великие подвиги солдат, и наше государство делает все, чтобы не допустить того, что произошло в те страшные дни", - сказал Филипп Высоцкий.

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